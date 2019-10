Terremoto in Sicilia oggi, 19 ottobre 2019: scossa M 3.1 sulla Costa Siracusana | Dati INGV L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella nottata di oggi, alle ore 3:03 una scossa di terremoto di M. 3.1 con epicentro sulla costa siracusana e ipocentro localizzato a 29 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 12 km a est di Siracusa, a 57 km a sud-est di Catania e a 64 km a est di Modica. Le altre scosse di oggi, 19 ottobre 2019 Per quanto concerne le altre scosse registrate nella giornata di oggi, 19 ottobre 2019, dall’Ingv, rilevata una scossa di M. 2.2 alle ore 5:25 con epicentro localizzato a Ro in provincia di Ferrara e ipocentro a 23 km di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 12 km a nord-est di Ferrara, a 19 km a sud di Rovigo e a 55 km a nord est di Bologna. Non sono state rilevata al momento altre scosse nella giornata di oggi. Le scosse di terremoto di ieri, venerdì 18 ottobre 2019 Nella giornata di ieri, venerdì 18 ottobre 2019, sono state rilevate tre scosse di terremoto sulla penisola italiana. La prima è stata registrata alle ore 00.03 di magnitudo 2.7 lungo la Costa Ionica Crotonese (Calabria) con ipocentro a 8 chilometri di profondità. La seconda scossa è stata registrata in piena notte, alle ore 3:06 di magnitudo 3.3 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro localizzato a 8 km di profondità. L’evento tellurico, distintamente avvertito dalla popolazione ma che non ha causato danni a persone o cose. Alle ore 9:22 è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Sicilia sulla Costa Siciliana Settentrionale (Palermo), ipocentro a 5 km di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 32 km a nord di Palermo, a 36 km a nord di Bagheria e a 89 km a nord-est di Trapani.

Terremoto, le scosse di giovedì 17 ottobre 2019 L’INGV ha registrato tre scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 nella giornata di giovedì 17 ottobre 2019. La prima alle ore 5.38 di magnitudo 2.2 con epicentro localizzato a Milo, in provincia di Catania, ipocentro a 8 km di profondità. La seconda scossa è stata registrata alle ore 6.20 di magnitudo 2.3 in Emilia-Romagna con epicentro a Borgo Val Di Taro, in provincia di Parma, ipocentro profondo 8 chilometri. La terza scossa di terremoto è stata registrata dall’INGV alle ore 9.20 in Toscana, con epicentro ad Arezzo: magnitudo 2.6 con ipocentro localizzato ad 8 chilometri di profondità.