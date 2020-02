Terremoto in Sicilia oggi, 20 febbraio 2020, scossa M 3.4 avvertita a Scillato, provincia di Palermo – Dati Ingv

Alle ore 3:31 di oggi l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 2.0 a Peio, in provincia di Trento, con ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 9 km da Peio, 13 km da Vermiglio, 15 km da Valfurva e Ossana, 16 km da Ponte di Legno, 17 km da Pellizzano, 18 km da Valdisotto, Bormio, Temù, 19 km da Mezzana e Vione, 55 km a nord ovest di Trento, 60 km ad ovest di Bolzano, 99 km a nord est di Brescia.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Sicilia alle ore 2:19 di oggi , giovedì 20 febbraio 2020. Epicentro a Scillato, in provincia di Palermo, ipocentro a 6 km di profondità.

Terremoto nelle Marche oggi, doppia scossa in provincia di Macerata

L’Ingv ha registrato due scosse in provincia di Macerata oggi: alle ore 3:28 sisma M 2.0 ad Acquacanina, ipocentro ad 8 km di profondità, alle ore 2:27 scossa M 2.2 a Sant’Angelo in Pontano, ipocentro a 23 km. Il sisma registrato alle 2:27 è stato localizzato ad 1 km da Sant’Angelo in Pontano, 5 km da Penna San Giovanni, 6 km da Ripe San Ginesio, Falerone e Montappone, 55 km a nord ovest di Teramo, 58 km a sud di Ancona.

Terremoto M 2.0 in provincia di Ascoli Piceno oggi

Alle ore 2:18 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 sempre nelle Marche, con epicentro ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Evento localizzato a 3 km da Arquata del Tronto, 9 km da Montegallo, 10 km da Accumoli, 12 km da Acquasanta Terme, 14 km da Norcia, 39 km ad ovest di Teramo, 49 km a nord di L’Aquila, 49 km ad est di Foligno, 56 km ad est di Terni.