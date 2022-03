Terremoto in Sicilia oggi, 23 marzo 2022, scossa M 2.2 in provincia di Ragusa – Dati Ingv

Alle ore 23:45 di ieri sera l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Emilia Romagna. Epicentro a Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, ipocentro a 39 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Jolanda di Savoia, 6 km da Formignana, 7 km da Tresigallo e Copparo, 11 km da Fiscaglia, 12 km da Crespino, 13 km da Berra e Masi Torello, 14 km da Villanova Marchesana e Ro, 15 km da Guarda Veneta e Ostellato, 24 km ad est di Ferrara.

Alle ore 5:09 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Calabria, nel distretto costa calabra sud occidentale. Epicentro in mare, ipocentro a 99 km di profondità. Evento localizzato 57 chilometri ad ovest di Lamezia Terme, 68 km a nord di Messina, 73 km a sud ovest di Cosenza, 76 km a nord di Reggio Calabria, 79 km ad ovest di Catanzaro.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia alle ore 5:19 di oggi, mercoledì 23 marzo 2022. Epicentro sulla costa ragusana, ipocentro a 22 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche successive. Evento localizzato a 18 km da Santa Croce Camerina, 30 km a sud ovest di Vittoria, 36 km a sud ovest di Modica, 38 km a sud ovest di Ragusa, 43 km a sud ovest di Gela, 88 km ad ovest di Siracusa.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l'estero oggi, 23-3-2022, l'Ingv non ha rilevato nessuna scossa di magnitudo 6.0 o superiore.