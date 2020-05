Terremoto in Sicilia oggi, mercoledì 27 maggio 2020, scossa M 3.0 in provincia di Palermo – Dati Ingv

Terremoto in Sicilia oggi, 27 maggio 2020, scossa M 3.0 in provincia di Palermo – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Sicilia alle ore 1:06 di oggi, mercoledì 27 maggio 2020. Epicentro al largo, nel distretto sismico costa siciliana centro-settentrionale. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato 38 km a nord di Bagheria, 40 km a nord est di Palermo. Non sono state registrate altre scosse in questo distretto nella giornata odierna. Nel pomeriggio di ieri lieve evento sismico di magnitudo 2.0 nel distretto costa siciliana nord-occidentale, con epicentro in mare, 23 km a nord ovest di Trapani, 42 km a nord di Marsala, 62 km a nord ovest di Mazara del Vallo, 89 km ad ovest di Palermo. Ipocentro a 2 km.

Terremoto nelle Marche oggi, 27 maggio 2020, scossa M 2.0

Alle ore 4:28 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche. Epicentro a Caldarola, in provincia di Macerata. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Caldarola, 6 km da Cessapalombo, 7 km da Camporotondo di Fiastrone, Serrapetrona e Belforte del Chienti, 9 km da Fiastra e Acquacanina, 10 km da Camerino e Pievebovigliana, 11 km da San Ginesio, 12 km da Fiordimonte e Muccia, 13 km da San Severino Marche, Sarnano, Tolentino e Pieve Torina, 14 km da Gualdo e Bolognola, 15 km da Castelraimondo, Colmurano e Ripe San Ginesio, 43 km ad est di Foligno, 62 km a sud ovest di Ancona, 65 km ad est di Perugia. Alle 6:56 sisma M 2.0 sempre nelle Marche, epicentro ad Ussita, in provincia di Macerata, ipocentro a 12 chilometri di profondità.

Terremoto oggi 27 maggio 2020, le scosse strumentali

L’Ingv ha registrato anche alcune scosse strumentali oggi: alle ore 5:05 sisma strumentale M 1.7 a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Ipocentro a 6 km. Evento localizzato a 6 km da Castelsantangelo sul Nera, 10 km da Montegallo e Montemonaco, 11 km da Ussita, 12 km da Arquata del Tronto, 13 km da Norcia e Visso, 14 km da Montefortino, 15 km da Preci e Bolognola, 43 km ad est di Foligno. Alle ore 4:44 di oggi scossa strumentale M 1.7 a Dugenta, in provincia di Benevento, ipocentro a 20 km. Evento localizzato ad 1 km da Dugenta, 4 km da Limatola, 6 km da Castel Campagnano, Melizzano e Valle di Maddaloni, 7 km da Sant’Agata de’ Goti e Castel Morrone, 11 km a nord est di Caserta.