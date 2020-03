Terremoto in Sicilia oggi, 6 marzo 2020, scossa M 2.1 in provincia di Messina – Dati Ingv

Alle ore 10:47 di ieri l’ Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Toscana, con epicentro in mare, nel distretto costa toscana settentrionale. Ipocentro a 10 km di profondità. Epicentro a 9 km da Livorno, 15 km da Pisa e 17 km da Collesalvetti, 27 km a sud di Viareggio, 31 km a sud ovest di Lucca, 47 km a sud di Massa, 52 km a sud di Carrara.

L’Ingv ha registrato una scossa strumentale alle ore 6:23 di oggi nelle Marche. Sisma di magnitudo 1.8 a Pieve Torina, in provincia di Macerata. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Pieve Torina e Pievebovigliana, 3 km da Fiordimonte e Muccia, 8 km da Fiastra, 9 km da Monte Cavallo, Camerino, Serravalle di Chienti e Acquacanina, 14 km da Sefro, Ussita e Visso, 31 km ad est di Foligno, 55 km ad est di Perugia, 65 km a nord est di Terni, 68 km a sud ovest di Teramo.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia alle ore 7:23 di oggi , venerdì 6 marzo 2020. Epicentro ad Ucria, in provincia di Messina, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Ucria, 4 km da Floresta, 5 km da Raccuja e Tortorici, 8 km da Sinagra e San Piero Patti, 52 km a nord ovest di Acireale, 60 km a nord di Catania, 62 km ad ovest di Messina, 68 km ad ovest di Reggio Calabria, 93 km a nord est di Caltanissetta.

Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 registrata in Veneto dall’Ingv alle ore 6:57 di ieri. Epicentro a Sovramonte, in provincia di Belluno, ipocentro a 9 km. Evento localizzato a 4 km da Sovramonte e Pedavena, 5 km da Fonzaso, 53 km a nord ovest di Treviso, 55 km ad est di Trento, 60 km a nord est di Vicenza. Lieve scossa M 2.0 a Pedavena alle ore 7:07, con ipocentro a 10 km di profondità.

Le forti scosse di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 all’estero finora nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.