Terremoto in Sicilia oggi, 8 gennaio 2020, scossa M 2.3 costa siciliana nord orientale – Dati Ingv

Nella prima parte della mattinata di oggi, l’Ingv non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica in Italia

Scossa di terremoto di magnitudo 2.3 registrata in Sicilia dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 1:15 di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020. Epicentro in mare, distretto costa siciliana nord orientale, ipocentro a 10 km di profondità.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel mondo. Ieri due forti scosse M 6.4, in Indonesia a Sumatra, con ipocentro a 20 km e M. 6.4 anche a Porto Rico, ipocentro a 13 km.