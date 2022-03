Terremoto in Sicilia oggi, domenica 13 marzo 2022: scossa M 2.0 in provincia di Trapani

Scossa di terremoto in Sicilia, i dettagli del sisma e cosa succede nel sottosuolo italiano

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 02.00 di oggi, domenica 13 marzo 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, ipocentro profondo 7 chilometri. Il sisma, di lieve intensità e dunque non avvertito dalle popolazioni locali, ha avuto luogo a 27 km da Trapani, 38 km da Marsala e 39 km da Mazara del Vallo. Al momento questa è l’unica scossa di magnitudo 2.0 o superiore rilevata in Italia in data odierna, seguiranno aggiornamenti.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato in Italia nelle prime ore di oggi, 13-3-2022, anche alcune scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 7.25 sisma di magnitudo 0.9 con epicentro a Martello, in provincia di Bolzano, ipocentro profondo 12 chilometri, evento sismico avvenuto a 47 km da Bolzano e 60 km da Trento. Alle ore 6.51 scossa di magnitudo 0.8 a Preci, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma avvenuto a 25 km da Foligno e 44 km da Terni. INTENSO TERREMOTO M 3.3 AL SUD ITALIA, ECCO DOVE

La scossa più forte di ieri

Nella giornata di ieri, sabato 12 marzo 2022, la scossa di terremoto più intensa in Italia è stata quella di magnitudo 3.0 (alle ore 10.03) al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 287 km e sisma avvenuto (a Ovest della Calabria) a 92 km da Lamezia Terme.

