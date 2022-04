Terremoto in Sicilia oggi, domenica 17 aprile 2022: scossa M 2.5 Isole Eolie | Dati INGV

L’INGV ha rilevato in Italia oggi, 17/4/2022, altre scosse di terremoto. Alle ore 2.25 sisma di magnitudo 2.2 al largo del Mar Ionio Meridionale , ipocentro profondo 26 chilometri, evento sismico avvenuto a 43 km da Siracusa e 52 km da Acireale. Poco prima, alle ore 2.18, terremoto di magnitudo 2.0 a Giarre , in provincia di Catania, ipocentro a 12 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 12 km da Acireale, 25 km da Catania e 60 km da Reggio Calabria. SCOSSA M 2.6 AL SUD ITALIA POCHE ORE FA, ECCO DOVE

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, nella giornata di oggi, 17 aprile 2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it potrete leggere gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.