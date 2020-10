Terremoto in Sicilia oggi, domenica 18 ottobre 2020: scossa M 3.2 in provincia di Messina | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, domenica 18 ottobre 2020: scossa M 3.2 in provincia di Messina

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 8.02 di oggi, domenica 18 ottobre 2020, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Capizzi, in provincia di Messina, ipocentro profondo 36 chilometri. Il sisma è stato avvertito dagli abitanti locali ma non si hanno notizie di vittime, feriti o danni a strutture e cose e si è verificato a 59 km da Acireale, 61 km da Catania, 63 km da Caltanissetta, 92 km da Messina e 95 km da Gela. Tra i comuni situati nei pressi dell’epicentro troviamo Cerami (10 km da Capizzi), Troina (10 km), San Teodoro (11 km), Cesarò (12 km), San Fratello (15 km), Alcara li Fusi (19 km), Gagliano Castelferrato (19 km), Maniace (20 km) e Acquedolci (20 km).

Terremoto oggi, 18 ottobre 2020: le altre scosse

L’INGV ha rilevato anche altre scosse nelle prime ore di oggi, domenica 18 ottobre 2020: alle ore 8.42 scossa M 2.0 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro profondo 6 chilometri. Alle ore 4.46 sisma M 2.0 ancora in Sicilia con epicentro a Falcone, in provincia di Messina, ipocentro profondo 8 chilometri, scossa avvenuta a 41 km da Messina, 48 km da Reggio Calabria, 57 km da Acireale e 69 km da Catania. Alle ore 4.15 forte scossa M 2.9 a Troina, in provincia di Enna, ieri “teatro” di una sequenza sismica, con ipocentro profondo 34 chilometri, evento sismico avvenuto a 57 km da Acireale, 58 km da Catania e 61 km da Caltanissetta. Replica M 2.2 alle ore 4.41 con ipocentro a 36 chilometri di profondità.

Terremoto oggi, 18 ottobre 2020: le scosse strumentali della notte

Ecco le scosse strumentali più importanti registrate dall’INGV in Italia nella notte di oggi, domenica 18 ottobre 2020. Alle ore 4.18 scossa M 1.9 a Troina con ipocentro profondo 35 chilometri. Alle ore 7.20 scossa M 1.7 a Milo (in provincia di Catania) con ipocentro a 2 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 21 km da Acireale, 29 km da Catania, 68 km da Reggio Calabria e 69 km da Messina.