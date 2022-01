Terremoto in Sicilia oggi, domenica 2 gennaio 2022: scossa M 2.2 in provincia di Catania | Dati INGV

Terremoto di magnitudo 2.2 nel catanese, i dettagli del sisma e le altre scosse in Italia di oggi

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 22.02 di oggi, domenica 2 gennaio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a 3 km da Randazzo, in provincia di Catania, ipocentro profondo 20 chilometri. L’evento sismico, non avvertito dalle popolazioni locali, ha avuto luogo a 33 km da Acireale, 41 km da Catania e 63 km da Messina. Ecco i comuni più vicini all’epicentro del sisma siculo: Santa Domenica Vittoria (6 km da Randazzo), Moio Alcantara (8 km), Roccella Valdemone (9 km), Maletto (10 km), Malvagna (10 km) e Castiglione di Sicilia (14 km).

Le altre scosse del giorno

L’INGV ha rilevato oggi, 2-01-2021, altre scosse di magnitudo 2.0 o superiore in Italia. Alle ore 22.46 terremoto di magnitudo 2.1 a Rocca Massima, in provincia di Latina, ipocentro profondo 11 chilometri. Alle ore 22.25 sisma di magnitudo 2.1 al largo del Mar Tirreno Meridionale (a Ovest della Calabria e a Nord della Sicilia) con ipocentro profondo 33 chilometri. Alle ore 21.26 scossa di magnitudo 2.1 a Valfabbrica, in provincia di Perugia, ipocentro a 11 chilometri di profondità. Alle ore 19.46 altro sisma di magnitudo 2.1 ma ad Apricena, nel foggiano, ipocentro profondo 5 chilometri. Nel pomeriggio, alle ore 16.37, terremoto di magnitudo 2.1 a Missanello, in provincia di Potenza, ipocentro a 18 chilometri di profondità. PREOCCUPA LA SITUAZIONE DI VULCANO: EMERGENZA IN CORSO, ECCO COSA SUCCEDE

Le scosse del resto della giornata

In mattinata sequenza sismica al largo del Mar Adriatico Centrale: scossa M 2.8 alle ore 6.26, sisma M 2.3 alle ore 7.31 e terremoto M 2.7 alle ore 8.57, tutti sismi avvenuti ad est di Abruzzo e Molise. Alle ore 6.19, invece, scossa di magnitudo 2.1 al largo del Mar Ionio Meridionale, ipocentro localizzato a 29 chilometri di profondità.

