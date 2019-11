Terremoto in Sicilia oggi, domenica 24 novembre 2019: scossa M 2.4 in provincia Palermo | Dati INGV

L’INGV, inoltre, ha rilevato alle ore 8.23 di oggi una lieve scossa di magnitudo 2.4 in Umbria con epicentro a 2 km da Norcia , in provincia di Perugia, ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento tellurico si è verificato a 36 km da Foligno, 47 km da Terni, 52 km da Teramo, 57 km da L’Aquila e 67 km da Perugia.

Nella serata di oggi, domenica 24 novembre 2019, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di M. 2.3 alle ore 21;35 con epicentro localizzato a Gambatesa in provincia di Campobasso e ipocentro a 19 km. L’evento è stato localizzato a 40 km a nord di Benevento, a 47 km a sud-ovest di San Severo e a 55 km a ovest di Foggia.

L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 1.55 di oggi , domenica 24 novembre 2019, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia con epicentro a 5 km da Contessa Entellina , in provincia di Palermo, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma si è verificato a 50 km da Mazara del Vallo, 51 km da Palermo, 54 km da Bagheria e 57 km da Agrigento.

Terremoto 23 novembre 2019: scossa M 2.2 nelle Marche

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nelle Marche nella serata di ieri, sabato 23 novembre 2019: alle 21:01 sisma di magnitudo 2.2 della scala Richter con epicentro a Montelparo, in provincia di Fermo, e ipocentro a 25 km di profondità.

Terremoto 23 novembre 2019, le altre scosse

Di seguito le altre scosse di terremoto registrate ieri in Italia: alle 12:27 sisma di magnitudo 2.1 a San Fratello, in provincia di Messina, e ipocentro a 21 km di profondità; alle 14:43 scossa in mare, magnitudo 2.6, epicentro nel distretto Tirreno Meridionale, ipocentro a 114 km; alle 17:22 sisma di magnitudo 2.2 ad Amatrice, provincia di Rieti, ipocentro a 10 km di profondità.