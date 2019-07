Terremoto in Sicilia oggi, domenica 7 luglio 2019: scossa M 2.9 in provincia di Catania | Dati INGV

Terremoto oggi in Sicilia, 7 luglio 2019: scossa M 2.9 a Randazzo, in provincia di Catania

Alle ore 5.27 di oggi, domenica 7 luglio 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Sicilia. Epicentro a 2 km da Randazzo, in provincia di Catania, ipocentro a 28 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 36 km da Acireale, 44 km da Catania, 66 km da Messina, 68 km da Reggio Calabria, 87 km da Caltanissetta e 96 km da Siracusa.

I comuni nei pressi dell’epicentro

Ecco alcuni comuni nei pressi di Randazzo, epicentro della scossa in questione: Santa Domenica Vittoria (in provincia di Messina, 6 km dall’epicentro), Maletto (CT, 7 km), Maniace (CT, 7 km), Roccella Valdemone (ME, 10 km), Moio Alcantara (ME, 12 km), Bronte (CT, 12 km), Malvagna (ME, 13 km), Floresta (ME, 13 km), Castiglione di Sicilia (CT, 18 km) e Montalbano Elicona (ME, 19 km).

Terremoto 7 luglio 2019 – Lazio

Poco dopo, alle ore 9.34, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nel Lazio ad Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 33 km da L’Aquila, 34 km da Teramo, 54 km da Terni, 59 km da Foligno, 78 km da Pescara e 79 km da Chieti.

Terremoto 7 luglio 2019, scossa in mare

Nella notte di oggi, alle ore 4.34, l’INGV ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 al largo del Mar Tirreno Centrale, ipocentro profondo 26 chilometri. Il sisma si è verificato a 57 km da Civitavecchia, 83 km da Fiumicino e 100 km da Viterbo.