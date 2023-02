Terremoto in Sicilia oggi, lunedì 13 febbraio 2023: scossa M 2.4 Isole Eolie | Dati INGV

Le scosse di terremoto della giornata di oggi, sisma M 2.4 al largo delle Isole Eolie (Messina)

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 6.49 di oggi, lunedì 13 febbraio 2023, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 al largo delle Isole Eolie (Messina), ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma, non avvertito sulla terraferma, ha avuto luogo a 60 km da Messina, 71 km da Reggio Calabria e 86 km da Acireale. Poco più tardi, alle ore 10.58, terremoto di magnitudo 2.2 al largo del Mar Tirreno Meridionale con ipocentro profondo 116 chilometri.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi, 13-2-2023, una serie di scosse strumentali nel nostro Paese. Ecco le più significative. Alle ore 00.11 terremoto di magnitudo 1.8 a Ripabottoni, in provincia di Campobasso, ipocentro profondo 18 chilometri, scossa verificatasi a 45 km da San Severo, 59 km da Beneveto e 62 km da Foggia. Alle ore 7.39 sisma di magnitudo 1.7 a San Gemini, in provincia di Terni, ipocentro profondo 7 chilometri ed evento sismico avvenuto a 9 km da Terni e 38 km da Foligno. Alle ore

La scossa più intensa di ieri

La scossa più intensa in Italia della giornata di ieri, 12-2-2023, è quella di magnitudo 2.5 al largo della Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro, Urbino), ipocentro profondo 8 chilometri, evento sismico avvenuto a 24 km da Fao e 30 km da Pesaro. Sisma non avvertito sul suolo italiano.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, lunedì 13 febbraio 2023, registrata scossa di magnitudo 6.1 in mare in Nuova Zelanda. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.