Terremoto in Sicilia oggi, martedì 12 luglio 2022: scossa M 2.1 in provincia di Messina | Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in provincia di Messina: tutti i dettagli del sisma e di tutti gli altri del giorno

Trema la terra al Sud Italia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 6.19 di oggi, martedì 12 luglio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 con epicentro a Tripi, in provincia di Messina, ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali a causa della scarsa intensità, si è verificato a 42 km da Messina, 48 km da Reggio Calabria, 51 km da Acireale e 63 km da Catania. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Basicò (3 km da Tripi), Mazzarrà Sant’Andrea (4 km), Furnari (5 km), Falcone (6 km) e Novara di Sicilia (6 km). Si tratta al momento dell’unico terremoto di magnitudo 2.0 o superiore, seguiranno aggiornamenti.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato in Italia nelle prime ore di oggi, 12-7-2022, anche una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 3.57 sisma di magnitudo 1.6 al largo della Costa Calabra Sud Orientale (Reggio Calabria), ipocentro profondo 58 chilometri, evento sismico avvenuto a 52 km da Reggio Calabria e 62 km da Messina.

La scossa più intensa di ieri

La scossa più intensa registrata in Italia ieri, lunedì 11 luglio 2022, è quella di magnitudo 3.2 a Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania, ipocentro profondo 7 chilometri, evento sismico verificatosi a 19 km da Catania, 29 km da Acireale, 59 km da Siracusa e 63 km da Ragusa.

La scossa di terremoto più intensa registrata oggi all’estero

Per quanto riguarda l'estero nella giornata di oggi, 12-7-2022, non sono state registrate scosse di magnitudo superiore a 6.0.