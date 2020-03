Terremoto in Sicilia oggi, 3 marzo 2020: scossa M 2.4 in provincia di Enna | Dati INGV

Terremoto in Sicilia, oggi, martedì 3 marzo 2020: scossa M. 2.4 in provincia di Enna

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 15:31 di oggi, martedì 3 marzo 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro localizzato nella città di Troina in provincia di Enna. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 20 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 46 km a nord-ovest di Catania, a 47 km a ovest di Acireale e a 59 km a est di Caltanissetta.

Scossa M 2.0 in Emilia Romagna

Alle ore 17:42 di oggi l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 2.0 in Emilia Romagna. Epicentro ad Ottone, in provincia di Piacenza. Ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Ottone, 7 km da Santo Stefano d’Aveto e Rezzoaglio, 41 km ad est di Genova, 57 km a sud ovest di Piacenza.

Le altre scosse di oggi, martedì 3 marzo 2020: scossa in Umbria in nottata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato in nottata alle ore 2.26 di oggi, martedì 3 marzo 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro localizzato a 4 km da Gubbio, in provincia di Perugia, con ipocentro profondo 9 chilometri. La scossa di lieve intensità non è stata avvertita dalla popolazione. Tra i comuni più vicini all’epicentro del sisma in Umbria: Scheggia e Pascelupo (11 km di distanza da Gubbio), Pietralunga (12 km), Cantiano (14 km), Costacciaro (14 km), Sigillo (17 km), Montone (17 km), Umbertide (19 km) e Fossato di Vico (20 km).

Terremoto oggi, 3 marzo 2020: scossa M 2.0 in Sicilia

L’INGV ha rilevato un’altra scossa in mattinata in Sicilia, alle ore 7.06, con epicentro a 2 km da Graniti (in provincia di Messina), ipocentro profondo 19 chilometri. Il sisma si è verificato a 33 km da Acireale, 44 km da Messina e Reggio Calabria e 46 km da Catania.