Terremoto in Sicilia oggi, martedì 5 gennaio 2021: scossa M 3.0 Canale di Sicilia | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, martedì 5 gennaio 2021: scossa M 3.0 sul Canale di Sicilia Meridionale

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 05:11 di oggi, martedì 5 gennaio 2021 una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro localizzato sul Canale di Sicilia Meridionale. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 18 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato in mare e non vi è nessun comune italiano entro i 100 chilometri dall’epicentro. Infatti la scossa non è stata avvertita e non ha causato alcun danno. Alle ore 11:48 di oggi scossa di terremoto M 2.4 a Zagarise (CZ), ipocentro a 9 km. Evento localizzato a 4 km da Zagarise e Sersale. Nessun evento sismico registrato nel pomeriggio odierno. Leggi anche Terremoto, forte scossa avvertita per centinaia di chilometri: torna a scuotersi una zona densamente popolata.

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 4 gennaio 2021

Nella giornata di ieri, martedì 4 gennaio 2021, l’Ingv ha registrato cinque scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 nella penisola italiana. La prima scossa è stata registrata alle ore ore 00.20, di magnitudo 2.4 a Biancavilla, in provincia di Catania, ipocentro 9 chilometri. Il sisma è stato localizzato a 25 km da Acireale e 27 km da Catania. Alle ore 5.18 l’INGV ha registrato anche un lieve terremoto di magnitudo 2.1 a Lucca, in Toscana, ipocentro profondo 7 chilometri. La terza scossa di giornata è stata registrata alle ore 7.22 di magnitudo 2.6 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 133 km di profondità, evento sismico avvenuto a 30 km da Messina e 41 km da Reggio Calabria.

Le altre scosse di ieri

La quarta scossa della giornata di ieri è stata registrata a Norcia, in provincia di Perugia, di magnitudo 2.2 e ipocentro profondo 10 km, sisma avvenuto a 38 km da Foligno, 45 km da Terni, 51 km da Teramo e 54 km da L’Aquila. Alle ore 22.12 scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a Marmirolo, in provincia di Mantova, ipocentro profondo 21 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 33 km da Verona, 47 km da Carpi, 55 km da Parma e 56 km da Reggio Emilia e Brescia. Non sono state registrate altre scosse nella giornata di ieri.