Terremoto in Sicilia oggi, 11 settembre 2021: scossa M 2.0 Mar Tirreno | Dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, sabato 11 settembre 2021: scossa M 2.0 Mar Tirreno Meridionale

Trema la terra al Sud Italia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 7.00 di oggi, sabato 11 settembre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 131 chilometri. Il sisma, non avvertito sulla terraferma data la grande profondità dell’ipocentro, ha avuto luogo a 35 km da Messina, 46 km da Reggio Calabria e 86 km da Lamezia Terme. Non ci sono comuni italiani entro 20 chilometri dall’epicentro. Non sono state registrate altre scosse di terremoto in Italia oggi, seguiranno aggiornamenti. SCOSSA M 3.3 AL NORD ITALIA, ECCO DOVE E COSA É SUCCESSO

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato in Italia oggi, 11-09-2021, anche una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 8.55 sisma di magnitudo 1.9 al largo della Costa Calabra Nord Occidentale (Cosenza), ipocentro profondo 60 chilometri, evento avvenuto a 35 km da Cosenza e 56 km da Lamezia Terme. Alle ore 8.15 scossa di magnitudo 1.8 sulla Costa Ragusana (Ragusana), ipocentro a 26 km da Modica, 33 km da Ragusa e 40 km da Vittoria. Alle ore 1.38 sisma di magnitudo 1.5 ad Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 9 chilometri, terremoto avvenuto a 41 km da Teramo e 42 km da L’Aquila. SISMA M 2.7 AL SUD ITALIA, ECCO TUTTI I DETTAGLI

La più forte scossa di ieri

Intensa scossa di terremoto avvenuta in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 19.21 di ieri, venerdì 10 settembre 2021, un sisma di magnitudo 3.0 con epicentro a Milo, in provincia di Catania, ipocentro localizzato a 8 chilometri di profondità. La scossa, avvertita dalle popolazioni locali ma che non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, ha avuto luogo a 15 km da Acireale e 26 km da Catania. Ecco i comuni più vicini all’epicentro, situati tutti nel catanese: Sant’Alfio (3 km da Milo), Zafferana Etnea (5 km), Santa Venerina (6 km), Giarre (6 km) e Mascali (8 km).

