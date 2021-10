Terremoto oggi, sabato 2 ottobre 2021: scossa M 2.7 in Sicilia, provincia di Messina | Dati INGV

Rilevata al momento una sola altra scossa di magnitudo 2.0 o superiore in Italia. É quella di magnitudo 2.1 delle ore 04.19 che ha avuto come epicentro la località San Felice sul Panaro , nel modenese, ipocentro profondo 4 chilometri. Il sisma si è verificato a 27 km da Carpi, 32 km da Ferrara, 33 km da Modena e 42 km da Bologna. Più tardi, alle ore 10.02, scossa di magnitudo 2.1 al largo del Mar Ionio Meridionale , ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico avvenuto a 78 km da Siracusa e 87 km da Acireale. Seguiranno aggiornamenti su altre eventuali scosse di terremoto. TERREMOTO M 3.6 AL NORD ITALIA AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE, ECCO COSA É SUCCESSO

Trema la terra in Sicilia ! Alle ore 02.49 di oggi , sabato 2 ottobre 2021, l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 al largo della Costa Siciliana Nord Orientale (Messina) , ipocentro a 130 chilometri di profondità. L’evento sismico, non avvertito sulla terraferma dato l’ipocentro molto profondo, si è verificato a 70 km da Messina, 79 km da Reggio Calabria e 86 km da Acireale. I comuni più vicini all’epicentro sono Capo d’Orlando (18 km), Brolo (18 km), Piraino (19 km) e Gioiosa Marea (19 km).

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, l’INGV non ha registrato scosse di magnitudo superiore a 6.0 nella giornata di oggi, venerdì 1° ottobre 2021. Seguiranno nuovi aggiornamenti. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.