Terremoto in Sicilia oggi, sabato 25 giugno 2022: scossa M 2.0 in provincia di Messina | Dati INGV

Scossa di terremoto in Sicilia, sisma di magnitudo 2.0 nel messinese. Tutti i dettagli

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 15.18 di oggi, sabato 25 giugno 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a Montalbano Elicona, in provincia di Messina, ipocentro profondo 33 chilometri. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali, ha avuto luogo a 50 km da Acireale, 51 km da Messina e 57 km da Reggio Calabria. Ecco le località più vicine a Montelbano Elicona: San Piero Patti (3 km), Basicò (6 km), Librizzi (7 km), Raccuja (8 km), Tripi (9 km) e Floresta (10 km). Poco più tardi, alle ore 17.02, sisma di magnitudo 2.0 a Limatola, nel beneventano, ipocentro a 7 chilometri di profondità.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato in data odierna anche una serie di scosse strumentali, ecco le più significative. Alle ore 15 scossa di magnitudo 1.9 a Castelgrande, in provincia di Potenza, ipocentro profondo 24 chilometri, evento sismico avvenuto a 36 km da Potenza e 25 km da Battipaglia. Alle ore 9.58 sisma di magnitudo 1.9 a Mattinata, nel foggiano, ipocentro a 30 chilometri di profondità, scossa avvenuta a 17 km da Manfredonia e a 52 km da Foggia.

La scossa più intensa di ieri

La scossa di terremoto più intensa rilevata in Italia nella giornata di ieri, venerdì 24 giugno 2022, è quella di magnitudo 2.3 (ore 20.52) al largo del Canale di Sicilia Meridionale, ipocentro profondo 27 chilometri, evento tellurico verificatosi a 83 km da Vittoria, 85 km da Modica e 89 km da Gela.

CONTINUA A LEGGERE

La situazione all’estero

Per quanto riguarda l’estero l’Ingv oggi, 25-6-2022, non ha rilevato alcuna scossa di magnitudo 6.0 o superiore. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it e per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.