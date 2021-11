Terremoto in Sicilia oggi, sabato 6 novembre 2021: scossa M 2.8 in provincia di Messina | Dati INGV

Terremoto in Sicilia sabato 6 novembre 2021, forte scossa M 2.8 nel messinese

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 10.34 di oggi, sabato 6 novembre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a San Teodoro (in provincia di Messina), ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma è stato lievemente avvertito dalle popolazioni locali ma non ha causato vittime, feriti o danni a strutture e cose e si è verificato a 52 km da Acireale, 53 km da Catania, 63 km da Caltanissetta e 90 km da Messina. Poco più tardi, alle ore 12.09, scossa di magnitudo 2.0 a Castel Del Rio, in provincia di Bologna, ipocentro a 29 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 22 km da Imola e 27 km da Bologna.

I comuni più vicini all’epicentro del sisma in Sicilia

Di seguito i comuni più vicini a San Teodoro, epicentro del sisma siculo: Trona (6 km dalla località), Cesarò (6 km), Cerami (12 km), Capizzi (15 km), Maniace (15 km), Gagliano Castelferrato (16 km), Bronte (17 km), Regabuto (19 km) e Maletto (20 km). SCOSSA M 3.1 AL SUD ITALIA, TUTTI I DETTAGLI

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato in Italia nella prima parte di oggi, 6-11-2021, anche una serie di scosse strumentali. Vediamo le più significative. Alle ore 12.00 terremoto di magnitudo 1.9 a Torlino Vimercati, in provincia di Cremona, ipocentro profondo 39 chilometri. Alle ore 02.34 scossa di magnitudo 1.8 a Troina, in provincia di Enna, ipocentro a 23 chilometri di profondità. Alle ore 01.28 altro sisma di magnitudo 1.8 ma a San Severino Marche, nel maceratese, ipocentro profondo 10 chilometri.

