Terremoto in Sicilia oggi, sabato 8 maggio 2021: scossa M 3.1 in provincia di Catania | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, sabato 8 maggio 2021: scossa M 3.1 a Sant’Alfio

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella serata di oggi, sabato 8 maggio 2021, una scossa di terremoto intensa di M. 3.1 alle ore 20:13 con epicentro localizzato nella città di Sant’Alfio in provincia di Catania. La scossa è stata preceduta da una scossa della stessa intensità nella città di Milo (CT), alle ore 20:09. Le due scosse sono state seguite da altre due scosse di M. 2.2 sempre nella città di Sant’Alfio con ipocentro localizzato a 6 km. Alle ore 18:06 registrata una scossa di terremoto di M. 2.4 a Finale Emilia (RE), ipocentro a 31 km. Non sono state registrate altre scosse di teremoto nella giornata di oggi in Italia di magnitudo superiore a 2.0.

I terremoti di ieri, venerdì 7 maggio 2021

Nella giornata di ieri, venerdì 7 maggio 2021, l’Ingv ha registrato numerose scosse di magnitudo superiore a 2.0 in Italia. Alle ore 14.55 scossa di magnitudo 2.6 a Stornara, in provincia di Foggia, ipocentro profondo 10 chilometri. Alle ore 21.00 sisma di magnitudo 2.2 a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, ipocentro profondo 7 chilometri, In precedenza alle ore 19.18 terremoto di magnitudo 2.0 a Radicondoli, in provincia di Siena, ipocentro a 8 chilometri di profondità. Alle ore 17.05 sisma di magnitudo 2.5 a Cartignano, in provincia di Cuneo, ipocentro 10 chilometri, sisma verificatosi a 22 km da Cuneo e 68 km da Moncalieri.

Scosse intense registrate nel Mar Adriatico

L’INGV ha registrato ieri anche una serie di scosse in mare, precisamente al largo del Mar Adriatico Centrale. La più intensa è di magnitudo 3.5, alle ore 5.49, con ipocentro profondo 10 chilometri. La scossa è stata seguita da altre repliche di magnitudo 3.4, 2.8 e 2.6. In tarda serata, alle ore 23.10, lieve scossa di magnitudo 2.0 al largo della Costa Calabra Sud Occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria), ipocentro a 42 chilometri di profondità. CONTINUA A LEGGERE