Terremoto in Sicilia oggi, venerdì 1° gennaio 2021: scossa M 2.8 in provincia di Catania | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, venerdì 1° gennaio 2021: scossa M 2.8 in provincia di Catania

Trema la terra in Sicilia: l‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 1.12 di oggi, venerdì 1° gennaio 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a Ragalna, in provincia di Catania, ipocentro profondo 10 km. Il sisma, che fa da eco a uno sciame sismico avvenuto durante l’ultima serata del 2020, si è verificato a 21 km da Acireale, 24 km da Catania e 76 km da Messina e Reggio Calabria. Prima di questa scossa a Ragalna è stato rilevato un lieve terremoto di magnitudo 2.1 con ipocentro situato a 11 km di profondità.

Terremoto oggi, 1° gennaio 2021: scosse in anche Calabria e Umbria

Sempre nelle prime ore del 1/1/2021 l’INGV ha registrato alle ore 6.04 di oggi una scossa di magnitudo 2.2 a Dinami, in provincia di Vibo Valentia, ipocentro profondo 10 km, sisma avvenuto a 50 km da Lamezia Terme, 56 km da Catanzaro e 64 km da Messina. Alle ore 5.21 terremoto M 2.2 a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, ipocentro a 7 km di profondità. Il sisma è avvenuto a 67 km da Acireale e 72 km da Catania. Alle ore 3.48 scossa di magnitudo 2.5 a Preci, in provincia di Perugia, ipocentro 10 km, evento sismico verificatosi a 30 km da Foligno e 50 km da Terni.

Le altre scosse di giornata

Alle ore 1.03 di oggi, inoltre, sisma di magnitudo 2.6 rilevato dall’INGV a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, con ipocentro a 26 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 26 chilometri di profondità e a 37 km da Modena e 42 km da Bologna. Infine alle ore 00.12 lieve scossa di magnitudo 2.2 a Crotone, ipocentro situato a 9 chilometri di profondità e sisma avvenuto a 6 km da Crotone, 44 km da Catanzaro e 64 km da Lamezia Terme.