Terremoto in Calabria oggi, 17 novembre 2019: scossa M 2.6 in provincia di Crotone | Dati INGV

Alle ore 3.48, inoltre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Toscana con epicentro a Colle di Val d’Elsa , in provincia di Siena, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 21 km da Siena, 37 km da Scandicci, 39 km da Firenze e 50 km da Prato.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 12.44 di oggi , domenica 17 novembre 2019, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Calabria con epicentro a 7 km da Strongoli , in provincia di Crotone, ipocentro profondo 11 chilometri. Il sisma si è verificato a 16 km da Crotone, 58 km da Catanzaro, 74 km da Lamezia Terme e 75 km da Cosenza. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro, tutti della provincia di Crotone: Rocca di Neto (11 km da Strongoli), Melissa (12 km), Casabona (14 km), San Nicola dell’Alto (14 km), Carfizzi (15 km), Cirò Marina (16 km) e Crotone (16 km).

Alle ore 3.38 di ieri, sabato 16 novembre 2019, l’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 2.6 in Molise con epicentro a 3 km da Colletorto , in provincia di Campobasso, e ipocentro a 20 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da San Giuliano di Puglia, 5 km da Bonefro, 7 km da Sant’Elia a Pianisi, 8 km da Santa Croce di Magliano, Macchia Valfortore e Carlantino, 9 km da Montelongo, 10 km da Pietracatella, 37 km ad ovest di San Severo, 55 km ad ovest di Foggia, 60 km a nord di Benevento e 82 km ad ovest di Manfredonia.

Le ultime forti scosse di terremoto registrate nel mondo

L'INGV non ha registrato nessuna scossa all'estero di magnitudo superiore a 6.0 nella giornata di oggi, domenica 17-11-2019.