Terremoto in Toscana oggi, 30 maggio 2021: scossa M 2.1 in provincia di Lucca | Dati ufficiali Ingv

Terremoto in Toscana oggi, 30 maggio 2021, scossa M 2.1 in provincia di Lucca – Dati Ingv

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella mattinata di oggi, domenica 30 maggio 2021, in Toscana. Il sisma di magnitudo 2.1 registrata alle ore 7:23 ha avuto come epicentro la cittadina di Sillano Giuncugnano, in provincia di Lucca. L’evento sismico non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni a persone o strutture. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 11 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 22 km nord-est di Carrara, 24 km a nord-est di Massa e a 37 km a est di La Spezia. Più tardi, alle ore 8.28, sisma di magnitudo 2.0 al largo della Costa Ragusana (Ragusana), ipocentro profondo 6 chilometri. Leggi anche: Intensa scossa di terremoto M 4.5 nel Mediterraneo: trema la terra per centinaia di km, epicentro in Grecia. Dati EMSC

I terremoti di ieri, sabato 29 maggio 2021

Nella giornata di ieri, sabato 29 maggio 2012, l’Ingv ha registrato sette scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. Sono complessivamente quattro le scosse registrate dall’Ingv con epicentro localizzato sul Mar Adriatico Centrale. Le scosse avvenute tutte tra le ore 6:53 e le ore 13:36 hanno avuto una intensità che oscilla tra 3.8 e 3.2. L’evento più forte è stato registrato alle ore 8:23 con ipocentro localizzato a 13 km. Le scosse non sono state avvertite sulle regioni costiere italiane e non hanno causato alcun danno. Non vi sono comuni italiani nel raggio di 100 km dall’epicentro.

Le altre scosse di ieri

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 nelle Marche alle ore 6:41 di ieri, sabato 29 maggio 2021. Epicentro nel distretto sismico costa marchigiana anconetana, ipocentro profondo 36 chilometri. Più tardi, alle 9:03 sisma M 2.2 sul mar Ionio settentrionale, ipocentro a 19 km. Nel tardo pomeriggio, alle 18:27, registrata altra scossa di magnitudo 2.0 nel Mar Ionio Meridionale, ipocentro a 11 km. Le scosse non hanno causato danni a persone e strutture. CONTINUA A LEGGERE…