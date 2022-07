Terremoto in Toscana oggi, 4 luglio 2022, scossa M 2.5 in provincia di Lucca – Dati Ingv

Terremoto in Toscana oggi, 4 luglio 2022, scossa M 2.5 in provincia di Lucca

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato alcune scosse di terremoto in Toscana tra le ore 7:15 e 8:13 di oggi, lunedì 4 luglio 2022. Magnitudo compresa tra 2.1 e 2.5. Epicentro a Viareggio, in provincia di Lucca, ipocentro a 4 e 10 chilometri di profondità. Non sono state registrate altre repliche per il momento. Il distretto sismico interessato è quello della costa toscana settentrionale. Vediamo di seguito i comuni più vicini all’epicentro.

I comuni interessati

Evento localizzato a 5 km da Viareggio, 12 km da Forte dei Marmi, Massarosa e Pietrasanta, 13 km da Camaiore, 16 chilometri da Seravezza, 17 km da Vecchiano, 18 km da Stazzema e Montignoso, 21 km a sud di Massa, 23 km a nord ovest di Pisa, 25 km ad ovest di Lucca, 26 km a sud est di Carrara, 35 km a nord di Livorno, 41 km a sud est di La Spezia, 58 km ad ovest di Pistoia, 72 km ad ovest di Prato, 80 km ad ovest di Scandicci.

Scossa M 3.6 sul mar Tirreno

Alle ore 6:18, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 sul mar Tirreno meridionale. Nessun comune coinvolto sulla terraferma nel raggio di 20 km dall’epicentro. Ipocentro a 308 km di profondità. Alle 8:25 sisma M 2.1 sulla costa siciliana nord orientale, ipocentro a 123 km. Non ci sono altri eventi sismici di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Ruchter da segnalare, seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata.

CONTINUA A LEGGERE

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, nella giornata odierna non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo superiore a 6.0. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e all’estero.