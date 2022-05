Terremoto in Toscana oggi, 9 maggio 2022, sequenza di scosse in provincia di Firenze, M 2.7 la più elevata – Dati Ingv

Terremoto in Toscana oggi, 9 maggio 2022, sequenza di scosse in provincia di Firenze, M 2.7 la più elevata

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una sequenza di scosse di terremoto in Toscana tra le ore 4:42 e 6:22 di oggi, lunedì 9 maggio 2022. Le scosse sono avvenute in provincia di Firenze, tra Impruneta e San Casciano in Val di Pesa. Si tratta di una sequenza che è iniziata la scorsa settimana, il 3 maggio, quando la scossa più intensa ha raggiunto magnitudo 3.7. Nella giornata odierna invece la scossa più elevata ha raggiunto magnitudo 2.7 alle ore 5:06 a San Casciano in Val di Pesa.

I comuni interessati

Il sisma di magnitudo 2.7 è stato localizzato a 4 km da San Casciano in Val di Pesa e da Impruneta, 11 km da Greve in Chianti e Tavarnelle Val di Pesa, 12 km da Montespertoli e Scandicci, 13 km da Barberino Val d’Elsa, Firenze e Bagno a Ripoli, 16 km da Lastra a Signa, 18 km da Signa, Figline e Incisa Valdarno e Fiesole, 19 km da Montelupo Fiorentino e Certaldo, 20 km da Rignano sull’Arno e Campi Bisenzio, 28 km a sud est di Prato, 38 km a nord di Siena.

Le altre scosse registrate oggi

Alle ore 5:29 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.0 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 126 km. Evento localizzato 40 km a nord ovest di Messina, 52 km a nord ovest di Reggio Calabria, 97 km a nord di Acireale. Alle ore 4:31 sisma M 2.3 sulla costa catanese, ipocentro a 36 km di profondità. Evento localizzato 41 km ad est di Acireale, 45 km ad est di Catania, 53 km a nord est di Siracusa.

CONTINUA A LEGGERE

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, non sono state registrate scosse di magnitudo 6.0 nella giornata di oggi, 9-5-2022. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.