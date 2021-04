Terremoto in Toscana oggi, sabato 17 aprile 2021: scossa M 2.5 in provincia Grosseto | Dati INGV

Terremoto in Toscana oggi, sabato 17 aprile 2021: scossa M 2.5 in provincia di Grosseto

Trema ancora la terra nella regione Toscana! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.45 di oggi, sabato 17 aprile 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro a Montieri, in provincia di Grosseto, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma, avvertito lievemente dalla popolazione locale e che non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 31 km da Siena, 47 km da Grosseto e 69 km da Firenze. Ecco i comuni situati nei pressi dell’epicentro: Chiusdino (7 km da Montieri), Castelnuovo Val di Cecina (9 km), Radicondoli (10 km), Monterotondo Marittimo (13 km), Monticiano (15 km) e Massa Marittima (17 km). Si tratta dell’unica scossa di magnitudo 2.0 o superiore rilevata oggi in Italia. In serata l’Ingv ha registrato in serata alle ore 17:45 una scossa di M. 2.5 a Montieri (GR), ipocentro a 10 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 31 km a sud-ovest di Siena e a 47 km a nord di Grosseto.

Terremoto oggi, 17 aprile 2021: le scosse strumentali in Italia

L’INGV ha rilevato oggi, sabato 17 aprile 2021, una serie di scosse strumentali in Italia. Vediamo le più importanti. Alle ore 5.36 scossa di magnitudo 1.7 a Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 7 chilometri, evento sismico verificatosi a 15 km da Foligno, 30 km da Perugia e 35 km da Terni. Alle ore 5.16 sisma di magnitudo 1.7 a Basicò, in provincia di Messina, ipocentro a 5 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 46 km da Messina e 52 km da Reggio Calabria. Alle ore 14.23 terremoto di magnitudo 1.6 a Rosolini, in provincia di Siracusa, ipocentro profondo 7 chilometri, sisma avvenuto a 24 km da Modica, 29 km da Ragusa e 38 km da Siracusa.

Scossa di terremoto M 3.8 nell’Adriatico Centrale avvertita nelle Marche

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in mare nella serata di ieri, venerdì 16 aprile 2021: il sisma, di magnitudo 3.8 della scala Richter, è stato registrato alle 21:20 al largo del Mar Adriatico Centrale, con ipocentro a 34 km di profondità. La scossa, distintamente avvertita nelle Marche, è stata localizzata a 95 km da Ancona e a 98 km da Montesilvano: non si segnalano danni a cose o persone.