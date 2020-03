Terremoto in Trentino Alto Adige oggi, 7 marzo 2020, scossa M 2.4 in provincia di Bolzano – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Trentino Alto Adige alle ore 3:06 di oggi , sabato 7 marzo 2020. Epicentro a Lasa, in provincia di Bolzano, ipocentro a 13 km di profondità.

La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione residente, anche se non si segnalano danni a cose o persone. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Sovramonte, Fonzaso, Feltre, Seren del Grappa, Lamon e Arsiè, tutti entro i 10 km di distanza e in provincia di Belluno.

Scossa di terremoto in Veneto nella serata di ieri, venerdì 6 marzo 2020: alle ore 20:21 sisma di magnitudo 2.8 della scala Richter con epicentro a Pedavena, in provincia di Belluno, e ipocentro a 10 km di profondità.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto all’estero nella giornata di oggi, sabato 7 marzo 2020, finora. L’ultima, di magnitudo 6.0, è stata registrata lo scorso 26 febbraio alle 8:33 ora italiana. il sisma è stato localizzato in mare, nei pressi delle coste dell’Indonesia, con un ipocentro a 70 km di profondità. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.