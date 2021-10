Terremoto oggi, domenica 3 ottobre 2021: scossa nettamente avvertita in provincia di Bolzano | Dati INGV

L’INGV ha rilevato in Italia nella giornata di oggi, 3-10-2021, altre scosse di terremoto. Ecco le più significative. Alle ore 01.36 sisma di magnitudo 2.2 a Casella , in provincia di Genova, ipocentro profondo 9 chilometri. Alle ore 06.22 scossa di magnitudo 2.3 a Treora , nell’avellinese, ipocentro a 11 chilometri di profondità. Alle ore 07.07 terremoto di magnitudo 2.1 con epicentro a Geraci Siculo , in provincia di Palermo, ipocentro profondo 23 chilometri. Alle ore 08.14 scossa di magnitudo 2.6 al largo del Mar Adriatico Centrale , ipocentro a 26 chilometri di profondità. TERREMOTO M 3.6 AL NORD ITALIA, TUTTI I DETTAGLI

Intensa scossa di terremoto in Trentino-Alto Adige ! L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.42 di oggi , domenica 3 ottobre 2021, un sisma di magnitudo 2.8 con epicentro a Silandro , in provincia di Bolzano, ipocentro profondo 12 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 50 km da Bolzano e 73 km da Trento.

La scossa più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l'estero, l'INGV non ha rilevato in data odierna scosse di magnitudo 6.0 o superiore. Seguiranno aggiornamenti.