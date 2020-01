Terremoto in Umbria oggi, 1 gennaio 2020, scossa M 2.4 provincia di Perugia – Dati Ingv

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall’Ingv alle ore 11:08 di oggi alle isole Eolie. Epicentro in mare, a 16 km da Lipari, 18 km da Gioiosa Marea, 20 km da Piraino, tutte località in provincia di Messina, 58 km ad ovest di Messina, 69 km ad ovest di Reggio Calabria.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Umbria alle ore 5:12 di oggi , mercoledì 1 gennaio 2020. Epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità.

Le ultime forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda le scosse di terremoto nel mondo nella giornata di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020, non sono stati segnalati eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.