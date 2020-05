Terremoto in Umbria oggi, 24 maggio 2020: scossa M. 2.3 in provincia di Terni | Dati INGV

Terremoto in Umbria oggi, 24 maggio 2020: scossa M. 2.3 in provincia di Terni

Trema la terra in Umbria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 12.41 di oggi, domenica 24 maggio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a 3 km da Castel Giorgio, in provincia di Terni, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 32 km da Viterbo, 58 km da Terni e Perugia, 68 km da Civitavecchia e Foligno. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: San Lorenzo Nuovo (4 km da Castel Giorgio), Bolsena (5 km), Grotte di Castro (7 km), Castel Viscardo (8 km) e Gradoli (10 km). Poco dopo, alle ore 13.06, lieve sisma di magnitudo 2.1 registrato al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro localizzato a 172 chilometri di profondità. L’evento sismico ha avuto luogo a 56 km da Lamezia Terme e 65 km da Cosenza.

Terremoto oggi, 24 maggio 2020: scossa M. 2.1 sulla costa pugliese

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 7.15 di oggi, domenica 24-5, anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 al largo della Costa Garganica (Foggia), ipocentro localizzato a 5 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 44 km a nord di Manfredonia e a 51 km a nord-est di San Severo. In nottata, alle ore 1.34, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.0 in Friuli-Venezia Giulia con epicentro a Preone, in provincia di Udine, ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 44 km a nord ovest di Udine, a 48 km a nord-est di Pordenone e a 91 km a nord-est di Treviso. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione.

Terremoto oggi, 24 maggio 2020: le altre scosse

Tra le ore 12.02 e 9.58 di oggi, inoltre, l’INGV ha registrato una doppia scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria con epicentro a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro profondo 10 chilometri. I sismi si sono verificati a 13 km da Reggio Calabria e 24 km da Messina. Alle ore 7.15 sisma di magnitudo 2.2 rilevato al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 7 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 85 km a nord-est di Bagheria e a 92 km a nord-est di Palermo. In nottata, alle ore 3:53, l’INGV ha registrato una nuova scossa di M. 2.0 sulla Costa Marchigiana Fermana, ipocentro a 10 km. L’evento è stato localizzato a 68 km a sud-est di Ancona, a 84 km a nord-est di Teramo, a 89 km a nord di Montesilvano e a 94 km a nord di Pescara.