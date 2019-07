Terremoto in Umbria oggi 27 luglio 2019, scossa M 2.0 provincia Perugia – Dati Ingv

Terremoto in Umbria oggi 27 luglio 2019, scossa M 2.0 provincia di Perugia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Umbria alle ore 4:04 di oggi, sabato 27 luglio 2019. Epicentro a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro a 9 km di profondità. In serata, alle ore 18:59 altra scossa in provincia di Perugia con epicentro a Preci, di Magnitudo 2.0 e ipocentro a 9 km di profondità.

I comuni interessati

Il sisma si è verificato a 3 km da Norcia, 10 km da Castelsantangelo sul Nera e Preci, 14 km da Visso e Cascia, 15 km da Ussita e Arquata del Tronto, 17 km da Accumoli, Cerreto di Spoleto e Montegallo, 18 km da Sellano, 19 km da Poggiodomo e Montemonaco, 38 km ad est di Foligno, 48 km a nord est di Terni, 50 km ad ovest di Teramo, 56 km a nord ovest di L’Aquila, 68 km ad est di Perugia.

Terremoto Calabria 26 luglio 2019: scossa in provincia di Reggio Calabria

Alle ore 15.07 di ieri l’INGV ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Calabria con epicentro a 4 km da San Giovanni di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro profondo 37 chilometri di profondità. Il sisma, di lieve intensità, si è verificato a 63 km da Catanzaro, 64 km da Lamezia Terme, 65 km da Reggio Calabria e 68 km da Messina.