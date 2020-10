Terremoto in Umbria oggi, 5 ottobre 2020: scossa M 2.1 in provincia di Perugia – Dati INGV

Terremoto in Umbria oggi, lunedì 5 ottobre 2020: scossa M 2.1 in provincia di Perugia

Trema la terra in Puglia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 14:20 di oggi, lunedì 5 ottobre 2020 una scossa di terremoto di M 2.1 con epicentro localizzato nella città di Spoleto in provincia di Perugia. L’evento sismico ha avuto ipocentro localizzato a 8 km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione ma non ha causato danni a persone o cose. La scossa è stata localizzata a 22 km a nord-est di Terni, a 24 km a sud di Foligno e a 50 km a sud-est di Perugia. Non sono state registrate altre scosse in Italia di magnitudo superiore a 2.0 nella giornata di oggi.

Le scosse di ieri, domenica 4 ottobre 2020

Nella giornata di ieri, domenica 4 ottobre 2020, l’Ingv ha registrato 4 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata in mattinata alle ore 5.30 di magnitudo 2.2 a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro profondo 20 chilometri. Poco più tardi, alle ore 8.24, sisma di magnitudo 2.1 ancora nelle Marche ma a Monterubbiano, in provincia di Fermo, ipocentro a 21 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 48 km da Teramo, 60 km da Ancona, 82 km da Pescara e Foligno e 86 km da L’Aquila. Alle 11:48 sisma di magnitudo 2.2 ad Accumoli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 10 km. Alle 15:46 scossa di magnitudo 2.1 a Fermo con ipocentro a 21 km.

Gli altri terremoti del 4 ottobre 2020

