Terremoto in Umbria oggi, 6 giugno 2020, scossa M 2.0 in provincia di Perugia – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana alle ore 00:14 di oggi. Epicentro a Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Badia Tedalda, 10 km da Pieve Santo Stefano, 11 km da Sestino e Borgo Pace, 12 km da Casteldelci, 13 km da Sansepolcro, 15 km da Mercatello sul Metauro, Caprese Michelangelo e San Giustino, 17 km da Pennabilli, 18 km da Verghereto, Carpegna, Belforte all’Isauro, Anghiari e Chiusi della Verna, 19 km da Frontino, 33 km a nord est di Arezzo, 51 km a sud di Cesena, 53 km a sud ovest di Rimini.

Alle ore 3:56 della notte di oggi l’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche, con epicentro in mare, nel distretto sismico costa marchigiana picena. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione, dato che è avvenuta al largo e la magnitudo è stata contenuta. Ipocentro localizzato a 29 chilometri di profondità. Epicentro in mare, 50 chilometri a nord di Montesilvano, 55 km a nord est di Teramo, 55 chilometri a nord di Pescara, 68 chilometri a nord di Chieti, 93 chilometri a sud est di Ancona, 96 km a nord est di L’Aquila.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Umbria alle ore 6:17 di oggi, sabato 6 giugno 2020. Epicentro a Preci, in provincia di Perugia. Ipocentro a 7 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Preci, 4 km da Visso, 8 km da Castelsantangelo sul Nera, 9 km da Ussita, 10 km da Sellano, 11 km da Monte Cavallo, 13 km da Norcia, 14 km da Cerreto di Spoleto, 15 km da Fiordimonte, 16 km da Pieve Torina, 17 km da Fiastra e Acquacanina, 18 km da Bolognola e Pievebovigliana, 20 km da Muccia, 29 km ad est di Foligno, 50 km a nord est di Terni.

Le scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel corso della giornata di oggi, 6-6-2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.