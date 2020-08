Terremoto in Umbria oggi, domenica 2 agosto 2020: scossa M 2.3 in provincia di Perugia

Trema la terra in Umbria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.23 di oggi, domenica 2 agosto 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a Massa Martana, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma, non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 26 km da Terni e Foligno, 39 km da Perugia, 52 km da Viterbo e 86 km da L’Aquila. Ecco alcuni comuni umbri situati nei pressi dell’epicentro: Giano dell’Umbria (9 km da Massa Martana), Todi (9 km), Acquasparta (9 km), Montecastrilli (14 km), Castel Ritaldi (14 km), Avigliano Umbro (15 km), Collazzone (15 km), Monte Castello di Vibio (15 km), Fratta Todina (16 km), Gualdo Cattaneo (16 km) e San Gemini (18 km)

Terremoto oggi, 2 agosto 2020: le scosse strumentali della notte

L’INGV ha rilevato nella notte di oggi, sabato 2 agosto 2020, anche alcune scosse strumentali, vediamo le più importanti. Alle ore 7.58 sisma di magnitudo 1.2 ancora in Umbria con epicentro a Sellano, in provincia di Perugia, ipocentro 11 chilometri, sisma avvenuto a 24 km da Foligno, 44 km da Terni e 54 km da Perugia. Alle 00.13 sisma di magnitudo 1.2 con epicentro a Nocera Umbra, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma verificatosi a 19 km da Foligno, 38 km da Perugia e 61 km da Terni. Alle ore 5.41 scossa di magnitudo 1.1 in Campania con epicentro a Ottaviano, in provincia di Napoli, ipocentro a 1 chilometro di profondità, sisma avvenuto a 7 km da Portici, 14 km da Castellammare di Stabia e 16 km da Napoli.

Terremoto Italia sabato 1 agosto 2020: le scosse più forti di giornata

Trema ancora la terra in Umbria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.42 di ieri, sabato 1 agosto 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro a 3 km da Castel Giorgio, in provincia di Terni, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma, che non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 32 km da Viterbo, 58 km da Terni, 59 km da Perugia, 67 km da Civitavecchia e 68 km da Foligno. Ecco i comuni del ternano e del viterbese più vicini all’epicentro: San Lorenzo Nuovo (5 km da Castel Giorgio), Bolsena (5 km), Grotte di Castro (8 km), Castel Viscardo (9 km), Gradoli (10 km) e Acquapendente (11 km). Poco prima, alle ore 17.30, scossa di magnitudo 2.3 al largo della Costa Siciliana Nord Orientale (Messina), ipocentro profondo 131 chilometri, sisma verificatosi a 74 km da Messina e 81 km da Acireale. Alle ore 17.25 sisma di magnitudo 2.2 nelle Marche con epicentro a 3 km da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro a 11 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 38 km da Teramo e 48 km da L’Aquila.