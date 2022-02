Terremoto in Umbria oggi, domenica 20 febbraio 2022: scossa M 2.5 in provincia di Perugia | Dati INGV

Scossa di terremoto in Umbria, nel perugino: tutti i dettagli e gli altri eventi sismici di domenica 20 febbraio 2022

Trema la terra in Umbria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 6.06 di oggi, domenica 20 febbraio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro a Sigillo, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 12 chilometri. L’evento sismico, non avvertito dalle popolazioni locali e quindi senza conseguenze, si è verificato a 33 km da Perugia, 40 km da Foligno e 67 km da Arezzo. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Costacciaro (5 km da Sigillo), Fossato di Vico (7 km), Gubbio (10 km), Scheggia e Pascelupo (10 km) e gualdo Tadino (12 km), tutti localizzati nel perugino.

Le altre scosse del giorno

Diverse le scosse di terremoto rilevate dall’INGV nelle prime ore di oggi, 20-2-2022, al momento tutte localizzate in Abruzzo. Alle ore 1.28 sisma di magnitudo 2.0 a Montereale, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 16 chilometri. Poco più tardi, tra le ore 5.05 e 5.09, doppia scossa di magnitudo 2.0 e 2.1 a Pescasseroli, ancora nell’aquilano, ipocentri tra 14 e 15 km di profondità. Alle ore 5.10 terremoto di magnitudo 2.2 ad Opi, nuovamente in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 14 chilometri.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi anche una serie di scosse strumentali, ecco le più significative. Alle ore 2.13 sisma di magnitudo 1.8 a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 9 chilometri. Alle ore 6.13 sisma di magnitudo 1.5 con epicentro ad Amaro, in provincia di Udine, ipocentro a 13 chilometri di profondità. Alle ore 3.10 altra scossa di magnitudo 1.5 ma ad Amatrice, nel rietino, ipocentro profondo 9 chilometri.

CONTINUA A LEGGERE