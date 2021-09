Terremoto in Trentino Alto Adige oggi, 28 settembre 2021, scossa M 2.9 in provincia di Trento – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Trentino Alto Adige alle ore 21:05 di oggi, martedì 28 settembre 2021. Il sisma è stato avvertito sia in Trentino che in Veneto. Epicentro ad Ala, in provincia di Trento. Ipocentro a 12 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Ala, 7 km da Vallarsa, 8 km da Avio e Brentonico, 10 km da Mori, 34 km a sud di Trento. Leggi anche: FORTE TERREMOTO di magnitudo 5.3 nettamente avvertito dalla popolazione: scossa registrata nel Mediterraneo. I dati ufficiali EMSC

Scossa M 2.9 in Veneto

Alle 18:58 terremoto M 2.9 in Veneto. Epicentro a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, ipocentro a 6 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. La scossa è stata localizzata ad 1 km da Bagnoli di Sopra, 5 km da Anguillara Veneta, Arre e Agna, 6 km da San Martino di Venezze, Tribano e Conselve, 7 km da Terrassa Padovana, 8 km da Pozzonovo, 9 km da Candiana, Pettorazza Grimani e San Pietro Viminario, 10 km da Cartura, 11 km da Bovolenta, 15 km a nord est di Rovigo, 25 km a sud di Padova, 44 km a nord est di Ferrara. TERREMOTO, LE ULTIME SCOSSE REGISTRATE IN ITALIA

Scossa M 2.5 in Umbria

Alle ore 18:59 di oggi, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Umbria. Epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Norcia, 10 km da Castelsantangelo sul Nera, 12 km da Arquata del Tronto, 13 km da Preci, 14 km da Accumoli, 41 km ad est di Foligno, 47 km ad ovest di Teramo. Leggi anche: TERREMOTO INTENSO nettamente avvertito dalla popolazione: scossa registrata dall’INGV. I dati ufficiali

