Terremoto in Veneto oggi, 5 marzo 2020, scossa M 2.8 in provincia di Belluno – Dati Ingv

Il sisma è stato localizzato a 4 km da Modena, 6 km da Soliera, 7 km da Bastiglia, 8 km da Nonantola e Campogalliano, 10 km da Bomporto, 12 km da Carpi, 13 km da Castelfranco Emilia, Rubiera, San Prospero e Ravarino, 14 km da San Martino in Rio e Formigine, 25 km ad est di Reggio Emilia, 38 km a nord ovest di Bologna, 50 km ad est di Parma.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Emilia Romagna alle ore 6:00 di oggi , giovedì 5 marzo 2020. Epicentro a Modena, ipocentro a 29 km di profondità.

Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 registrata in Veneto dall’Ingv alle ore 6:57 di oggi Epicentro a Sovramonte, in provincia di Belluno, ipocentro a 9 km. Evento localizzato a 4 km da Sovramonte e Pedavena, 5 km da Fonzaso, 53 km a nord ovest di Treviso, 55 km ad est di Trento, 60 km a nord est di Vicenza. Lieve scossa M 2.0 a Pedavena alle ore 7:07, con ipocentro a 10 km.

Alle ore 1:41 di oggi l’ Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Calabria. Epicentro a San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 15 km di profondità. Sisma che si è verificato a 4 km da San Lorenzo e Condofuri, 6 km da Bagaladi e Montebello Ionico, 7 km da Melito di Porto Salvo, 8 km da Roghudi, 22 km a sud est di Reggio Calabria, 34 km a sud est di Messina, 71 km a nord est du Acireale, 84 km a nord est di Catania.

Le forti scosse di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 all’estero finora nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.