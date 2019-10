Terremoto in Veneto oggi, 9 ottobre 2019: scossa M 2.6 in provincia di Belluno | I dati INGV

Terremoto in Veneto oggi, 9 ottobre 2019: scossa M 2.6 in provincia di Belluno Alle ore 13.27 di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una modesta scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Veneto con epicentro a 2 km da Quero Vas, in provincia di Belluno, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, avvertito dalla popolazione locale ma che non ha causato alcun danno, si è verificato a 38 km da Treviso, 53 km da Vicenza e 55 km da Pordenone. I comuni nei pressi dell’epicentro Ecco alcuni comuni delle province di Belluno e Treviso situati a pochi chilometri da Quero Vas, epicentro del terremoto: Segusino (3 km), Alano di Piave (4 km), Valdobbiadene (6 km), Feltre (9 km), Seren del Grappa (9 km), Pederobba (9 km) e Cavaso del Tomba (10 km). Terremoto in Italia 9 ottobre 2019, nessuna scossa strumentale di rilievo L’Ingv non ha registrato poi scosse strumentali di magnitudo pari o superiore a 1.5 Richter nella giornata di oggi, tutti eventi sismici trascurabili.

Terremoto 8 ottobre 2019, scossa M 2.3 in mare Alle ore 13.00 di ieri, martedì 9 ottobre 2019, sisma di magnitudo 2.3 rilevato dall’INGV al largo del Mar Ionio Meridionale, a sud della Calabria, con ipocentro a 36 chilometri di profondità. L’evento sismico, avvenuto dunque in mare, si è verificato a 94 km da Reggio Calabria. Terremoto in Puglia oggi, 8 ottobre 2019: scossa M 2.4 in provincia di Foggia Alle ore 5.49 di ieri l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Puglia a 6 km da Carpino, in provincia di Foggia, con ipocentro a 26 chilometri di profondità. L’evento sismico si è verificato a 22 km da Manfredonia, 47 km da San Severo, 51 km da Foggia, 62 km da Cerignola e 63 km da Barletta. Ecco i comuni più vicini all’epicentro, tutti situati in provincia di Foggia: Vico del Gargano (6 km), Ischitella (9 km), Rodi Garganico (12 km), Cagnano Varano (12 km), Monte Sant’Angelo (13 km), Peschici (16 km) e Mattinata (17 km). Terremoto 8 ottobre 2019, sisma in Calabria Alle ore 11.53 di ieri l’INGV ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.0 in Calabria con epicentro a 2 km da Caraffa di Catanzaro, in provincia di Catanzaro, ipocentro a 20 chilometri di profondità. Il sisma ha avuto luogo a 10 km da Catanzaro, 16 km da Lamezia Terme, 48 k da Cosenza e 60 km da Crotone.