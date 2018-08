Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito l’Indonesia nel pomeriggio di oggi dopo la scossa di M. 6.3 di stamattina.

Terremoto Indonesia, nuova forte scossa di M. 6.9 avvertita anche a Bali: si temono altre vittime

Un nuovo terremoto ha colpito l’Indonesia alle ore 16:56 italiana dopo la forte scossa di M. 6-3 avvertita nella mattinata di oggi. L’epicentro è stato ancora localizzato sull’isola di Lombox, con ipocentro molto superficiale di appena 20 km sotto il livello del mare. La forte scossa è stata avvertita anche a Bali, notissima meta turistica molto ambita anche dagli italiani. Nuove frane si sono registrate, in seguito alla scossa, anche sul monte Rinjani, mentre altri crolli hanno danneggiato gli edifici già duramente colpiti dalle scosse precedenti. Solo alcune settimane fa, una scossa fortissima aveva causato la perdita di 460 vite umane.

Dalla mappa dell’epicentro pubblicata sul sito dell’Usgs si evidenza come il terremoto in Indonesia di M. 6.9 di oggi pomeriggio abbia colpito una zona montagnosa, lontana dai centri abitati. L’intensità del sisma è analoga a quella registrata il 5 agosto scorso, che ha messo in ginocchio il paese mandando in frantumi, case, aziende e moschee oltre a causare una strage di vite umane.

L’Indonesia è un arcipelago composto da migliaia di isole collocate nell ‘anello di fuoco’ del Pacifico, dove placche tettoniche si scontrano da secoli e dove si verificano con frequenza eruzioni vulcaniche e scosse sismiche di elevata intensità. [….]