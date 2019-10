Terremoto, intensa scossa nel Mar Ionio: i dati ufficiali dell’INGV

Nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre 2019, alle ore 14:39, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Isole Eolie , con ipocentro a 120 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 59 chilometri a nord-ovest di Messina, a 71 chilometri a nord-ovest di Reggio Calabria e a 99 chilometri ad ovest di Lamezia Terme.

Nella nottata di oggi, esattamente alle ore 01:56, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel Lazio , esattamente ad Artena, in provincia di Roma, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 16 chilometri ad est di Velletri, a 28 chilometri a sud-est di Tivoli, a 30 chilometri a nord-est di Aprilia e a 30 chilometri a nord di Latina.

Terremoto, scossa registrata in Piemonte

Nella mattinata di ieri, alle ore 06:03, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Piemonte, esattamente a Demonte, in provincia di Cuneo, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Il sisma in questo caso è stato localizzato dall’INGV a 22 chilometri ad ovest di Cuneo, a 67 chilometri a nord-ovest di Sanremo, a 82 chilometri a sud-ovest di Moncalieri e a 89 chilometri a sud-ovest di Torino.