Terremoto Isole Tremiti: scossa nettamente avvertita dalla popolazione, dati ufficiali

Terremoto Isole Tremiti: scossa nettamente avvertita dalla popolazione, dati ufficiali – Trema anche il sud Italia, la zona del foggiano, con una scossa di magnitudo 2.9 nei pressi delle isole Tremiti. La scossa di terremoto è avvenuta alle 03.01 di questa notte ed ha avuto una profondità di soli 6 km, quindi nettamente avvertita in zona. Tremori arrivati in maniera leggera anche nella scosta settentrionale del Gargano e del Molise, nessun danno ma soltanto momenti di preoccupazione alle isole Tremiti. La terra continua a tremare senza sosta al sud Italia ma al momento in questa zona non ci sono segnali allarmanti come invece per il basso Tirreno, area decisamente più sismica. […]