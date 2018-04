Terremoto Italia, la terra sta tremando intensamente: il famoso esperto sismologo avverte, “ce ne saranno altre più forti”. Dichiarazioni integrali. Ecco cosa attendersi

Terremoto Italia, la terra sta tremando intensamente: il famoso esperto sismologo avverte, “ce ne saranno altre più forti”. Dichiarazioni integrali – In questi giorni moltissime sono le scosse registrate al centro Italia, anche forti e la popolazione subito torna a rivivere l’incubo terremoto di un anno e mezzo fa. In merito a quanto sta accadendo ha espresso il parere un noto sismologo, Enzo Boschi. Questo ciò che ha detto in un’intervista: “Non posso prevedere l’entità dei futuri terremoto, ma ce ne saranno sicuramente altri e forti. Ci sono state scosse più forti, ce ne saranno ancora nell’immediato futuro. Non sto facendo previsioni, mi baso solo su quello che è successo in passato e sul dato scientifico. Questa è, notoriamente, la zona più attiva in Italia. Ci saranno fasi più tranquille, alternate ad altre più movimentate ma la sequenza sismica, partita ormai da un anno e mezzo fa sarà ancora lunga“. Secondo il sismologo tutto il centro Italia presenta rischio sismico elevato, soprattutto l’appennino ma esistono anche altre zone della penisola con rischio elevatissimo. […]