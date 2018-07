Terremoto Italia: molte le scosse che si stanno registrando ed avvertendo lungo la penisola. Torna la paura in alcune zone. Dati ufficiali

Terremoto Italia: molte le scosse che si stanno registrando ed avvertendo lungo la penisola. Torna la paura in alcune zone. Dati ufficiali – La terra sta riprendendo a tremare con maggior frequenza e intensità lungo la nostra penisola, con scosse superiori al terzo grado. Questa mattina una scossa di magnitudo 3.2 è stato registrata nel maceratese, a Muccia, seguita da tante altre repliche di magnitudo più bassa tra tarda mattinata e pomeriggio. In nottata una scossa è stata registrata anche nel basso Tirreno, area del Marsili, molto profonda come spesso avviene in quest’area. Nella serata di ieri invece tre scosse ravvicinate, la più forte magnitudo 2.7 hanno fatto tremare il palermitano e sono state avvertite nettamente dalla popolazione. […]