Terremoto Italia: la terra non sta smettendo di tremare. Molte le scosse avvertite. Dati ufficiali

Terremoto Italia: la terra non sta smettendo di tremare. Molte le scosse avvertite. Dati ufficiali – Numerose le scosse di terremoto che si stanno registrando sulla nostra penisola, in modo particolare al centro ma anche al sud dell’Italia. Nella serata di ieri, alle ore 22.07 una scossa di magnitudo 2.3 sulla scala Richter si è verificata nel catanese, con epicentro a Ragalna (CT) ed è stata avvertita nella zona epicentrale. Nella mattinata odierna un’altra scossa ben più intensa si è registrata invece in Toscana, con epicentro a Castelnuovo Val di Cecina (PI) dove alcune persone sono scese in strada spaventate dal sisma. La scossa ha avuto una magnitudo di 3.6 sulla scala Richter ed è stata avvertita in maniera intensa nell’area epicentrale, ma anche a km di distanza. Continua invece lo sciame sismico nell’appennino centrale, in modo particolare nel maceratese, dove diverse scosse tra la notte e la giornata odierna sono state avvertite nelle zone epicentrali, tra Muccia, Campo Cavallo e Pieve Torina (MC). Oltre quelle avvertite in zona, sono state registrate molte altre scosse anche sotto la magnitudo 2 ma queste non avvertite dalla popolazione, o soltanto molto debolmente e ai piani più alti delle abitazioni. […]