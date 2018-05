Terremoto: la terra non sta smettendo di tremare. Molte le scosse avvertite dalla popolazione. Dati ufficiali 

Queste scosse non stanno a significare, al momento, una possibile eruzione del vulcano Etna, ma l’ipotesi non è da escludere e è da vedere se lo sciame in zona proseguirà. Come sempre vi ricordiamo che all’interno della nostra pagina ‘’Terremoti in Italia e nel Mondo’’, è possibile consultare in diretta l’andamento della sismicità nel territorio italiano e in quello mondiale. […]