Terremoto: la terra sta tremando senza sosta al sud. Moltissime le scosse avvertite. Dati ufficiali

Terremoto: la terra sta tremando senza sosta al sud. Moltissime le scosse avvertite. Dati ufficiali –Moltissime le scosse nell’Italia meridionale, soprattutto in Sicilia dove il catanese sta tremando senza sosta dalla mattinata di ieri. Le scosse hanno tutte come epicentro la zona di Milo (CT) e vengono avvertite chiaramente dalla popolazione, soprattutto nella zona epicentrale, dove c’è anche apprensione per dei tremori quasi continui. Sempre al sud, questa mattina alle 9.37 una scossa di magnitudo 2.3 è avvenuta anche nel basso Tirreno, a nord delle isole Eolie e alle 10.13 un’altra scossa sempre di magnitudo 2.3 sulla scala Richter è avvenuta a largo della costa siracusana, in mare, non avvertita dalla popolazione. […]