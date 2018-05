Terremoto: la terra sta tremando senza sosta. Numerose le scosse registrate ed avvertite dalla popolazione. Dati ufficiali

Terremoto: la terra sta tremando senza sosta. Numerose le scosse registrate ed avvertite dalla popolazione. Dati ufficiali – Scosse senza sosta nell’Italia centrale, sempre lungo l’appennino e nella zona del maceratese, ma fortunatamente di magnitudo non superiore a 2.3 sulla scala Richter. Alcune scosse si sono verificate anche in altre zone della penisola, una ne è stata registrata questa mattina alle 09.22 in provincia di Alessandria, a Trisobbio, di magnitudo 2.0 ed avvertita molto debolmente soltanto nell’epicentro. Un’altra invece alla stessa ora è stata registrata in Sicilia, nel catanese, a Sant’Alfio, di magnitudo 2.3 e ad una profondità di soli 4 km. Questa invece è stata avvertita in maniera chiara in tutta la zona epicentrale ma anche a qualche km di distanza data la profondità esigua. […]