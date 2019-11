Terremoto, la terra trema ancora: scossa di magnitudo 4.0 avvertita da oltre un milione di persone. Le zone colpite dal sisma registrato in Iran

Terremoto, nuova intensa scossa in Iran

Venerdì 8 novembre 2019 si è verificata una scossa di magnitudo 5.9 nell’Iran nord-occidentale che ha provocato la morte di 5 persone, oltre a circa 500 feriti. Da quel momento la terra sta continuando a tremare con grande vigore ed anche nella giornata di oggi, lunedì 11 novembre 2019, si è registrata una nuova intensa scossa di terremoto. Alle ore 04:28 (ora locale), infatti, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato un sisma di magnitudo 4.0 nell’Iran nord-occidentale, con ipocentro a 0 chilometri di profondità.

Terremoto, intensa scossa in Iran: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, lunedì 11 novembre 2019, infatti, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 nell’Iran nord-occidentale, con ipocentro a 0 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 30 chilometri a sud-est di Khvoy (Iran, 176.000 abitanti) e a 99 chilometri ad ovest di Tabriz (Iran, 1.425.000 abitanti).

Terremoto, ieri scossa registrata al confine tra Italia e Svizzera

Passiamo ora a trattare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, lunedì 11 novembre 2019. In tal senso, allo stato attuale l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scossa di magnitudo pari o superiori a 2.0. Nella giornata di ieri, domenica 10 novembre 2019, invece, alle ore 17:12, si è verificata una scossa di magnitudo 2.0 al confine tra Italia e Svizzera, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.