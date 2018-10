Terremoto magnitudo 6.8 in Grecia: il momento della scossa in diretta. Video pazzesco. Numerosi danni

Terremoto magnitudo 6.8 in Grecia: il momento della scossa in diretta. Video pazzesco – Il violento terremoto magnitudo 6.8 della scala Richter che ha colpito la Grecia giorni fa e che è stato avvertito nettamente anche in tutto il sud Italia, è stato ripreso in questo video da brividi. Sono tanti i terremoti avvenuti proprio in queste zone del Mediterraneo negli ultimi giorni e ancora in queste ore la terra continua a tremare, soprattutto in Grecia. Allarme tsunami che è stato diramato anche per parte delle nostre regioni meridionali, dove abbiamo visto che si è verificato un innalzamento del livello del mare di alcuni centimetri a seguito del sisma. […]